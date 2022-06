Résultat des législatives à Rezé - Election 2022 (44400) [PUBLIE]

12/06/22 23:13

À Rezé, l'une des clés du scrutin législatif sera immanquablement l'étendue de la participation. Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 71,56% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 74,95% au premier tour, soit 23 358 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Rezé, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 34,78% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 27,49%, puis Marine Le Pen à 11,52% et Yannick Jadot à 9,16%. Les tendances nationales des dernières heures boulverseront certainement ce décor lors des législatives dans la commune dimanche. Et pour rappel, la Nupes s'est approchée de la majorité dans les sondages ce vendredi soir. Dans cette séquence, le RN s'est rapproché des 20%.

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Rezé. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 9,16% et 3,3% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 47,24% à Rezé pour ce premier tour des législatives.

Quelle sera l'issue des élections législatives à Rezé ( Loire-Atlantique ) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 34,8% des votes au premier tour à Rezé. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27,5% et 11,5% des voix. Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en rassemblant 77,2% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 22,8% des voix. Les citoyens de cette commune se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux législatives ?