Résultat de la législative à Riorges : en direct

17:13 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Riorges ?

La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Ces mouvements des ultimes semaines auront sans doute un écho à Riorges ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Riorges, Emmanuel Macron avait fini la course en première position avec 31,11% des voix, devant Marine Le Pen à 23,72%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 17,04% et Éric Zemmour à 7,46%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.