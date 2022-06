En direct

19:48 - Pour la Nupes, les 19,65% de Mélenchon à Rioz observés Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Rioz, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait enregistré 19,65% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,2% et 1,43% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 26,28% à Rioz pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Rioz ? Avec 27,86% des votes, au premier tour à Rioz, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à la dernière présidentielle. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 26,73%, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,65% et Éric Zemmour à 7,08%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute infléchir ce tableau et donc le résultat des législatives à Rioz, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or la majorité a vu son résultat chuter très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Rioz ? À Rioz, le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif. La hausse des prix de l'essence qui plombe le budget des foyers français combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient par exemple capables de faire baisser la participation à Rioz (70190). En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 79,36% des personnes habilitées à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 81,83% au premier tour, soit 1 365 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Rioz ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Durant les législatives de 2017, 51,77% des inscrits sur les listes électorales de Rioz avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,74% pour le dernier round.