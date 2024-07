Résultat des législatives 2024 à Noidans-lès-Vesoul (70000) – 2e tour [PUBLIE]

Le Front populaire qui se présente cette fois a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour ce dimanche. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,7% des votes à Noidans-lès-Vesoul. Une poussée à compléter néanmoins avec les 25% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,7% pour Yannick Jadot, 1,58% pour Fabien Roussel et 2,11% pour Anne Hidalgo).

Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence très observé à l'échelle locale pour le second tour de ces élections législatives. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Noidans-lès-Vesoul ? Les élections législatives avaient aussi donné lieu à un joli départ pour le RN à l'époque à Noidans-lès-Vesoul. C'est en effet Antoine Villedieu qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 29,92% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 54,95%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,05%.

17:29 - Élections législatives à Noidans-lès-Vesoul : un éclairage démographique

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Noidans-lès-Vesoul mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,14%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (56,3%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 572 euros/an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 786 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,51%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,8%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Noidans-lès-Vesoul mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,43% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.