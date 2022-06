En direct

18:45 - Quel verdict pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Roanne ? Les votants de Roanne avaient donné 21,61% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re manche de la présidentielle. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,73% et 2,03% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 27,37% à Roanne pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Roanne ? À Roanne, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 29,32% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 22,24%. On trouvait plus loin, avec 21,61%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,6%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures boulverseront certainement ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Roanne À Roanne, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces législatives. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 70,96% des votants de la ville. La participation était de 73,39% au premier tour, soit 14 435 personnes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées sur les tarifs du gaz et du pétrole seraient notamment en mesure de faire baisser le taux de participation à Roanne.

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Roanne ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 48,12% des personnes en capacité de participer à une élection à Roanne s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 44,07% pour le second round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012.