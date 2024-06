Résultat des législatives à Roche-lez-Beaupré : l'élection 2024 en direct

12:09 - Les législatives démarrent à Roche-lez-Beaupré : quel sera le taux de participation ?

Au cours des dernières années, les 2 234 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, lors des européennes, parmi les 1 529 inscrits sur les listes électorales à Roche-lez-Beaupré, 40,42% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 44,19% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,4% au premier tour et seulement 53,01% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Roche-lez-Beaupré ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.