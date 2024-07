Résultat des législatives 2024 à Châtillon-le-Duc (25870) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Châtillon-le-Duc ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 22,77% des voix à Châtillon-le-Duc. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 23,33% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 14 points à Châtillon-le-Duc Le résultat du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement. Si on se penche sur la progression du RN qui se dégage des dernières élections législatives au niveau national, soit environ quinze points de plus pour le mouvement entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà important. La part de suffrages grappillés par le mouvement à Châtillon-le-Duc s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. De quoi prévoir une installation durable du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La majorité s'en sortait bien aux dernières législatives à Châtillon-le-Duc Il s'agit désormais de déterminer si l'évolution des scores au second tour sera semblable à celle de 2022 ou éloignée. A l'époque dans la commune de Châtillon-le-Duc, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était également de 38,95% pour Eric Alauzet (LREM), Châtillon-le-Duc faisant déjà partie de la 2ème circonscription du Doubs. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket La République en Marche avec 65,13% contre 34,87% pour les perdants. Eric Alauzet remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Châtillon-le-Duc Avec 33,96% des voix, Benoît Vuillemin (Ensemble pour la République) a pris les devants à Châtillon-le-Duc, dimanche 30 juin 2024 au soir du premier tour de l'élection législative. Eric Fusis (Rassemblement National) ramassait 32,16%. Ensuite, Dominique Voynet (Front populaire) obtenait 22,77% des électeurs. Les électeurs de la commune avaient réalisé un autre choix que ceux de la circonscription, puisque Dominique Voynet s'y taillait la part du lion, avec cette fois 34,16% devant Eric Fusis avec 30,12% et Benoît Vuillemin avec 26,79%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Châtillon-le-Duc : quelle évolution ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. À Châtillon-le-Duc, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 était de 23,99%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, parmi les 1 734 personnes en âge de voter à Châtillon-le-Duc, 38,41% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 38,73% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Châtillon-le-Duc, la participation a atteint 76,01% lors du premier round des élections législatives 2024 L'abstention est immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Châtillon-le-Duc était de 76,01%. Lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 696 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 81,18% étaient allés voter. La participation était de 83,55% au premier tour, soit 1 417 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,51% au premier tour. Au deuxième tour, 52,87% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Châtillon-le-Duc ? Les jeunes montrent couramment une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Châtillon-le-Duc ?

17:29 - Élections législatives à Châtillon-le-Duc : un éclairage démographique Dans les rues de Châtillon-le-Duc, les élections sont en cours. Avec ses 29,11% de cadres pour 2 020 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 228 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 16,49% des résidents sont des enfants, et 11,41% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 28,82% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 6,0%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2755,52 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Châtillon-le-Duc, les intérêts locaux se joignent aux défis français.