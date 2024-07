Résultat des législatives 2024 à Mamirolle (25620) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Mamirolle, qui va bénéficier du vote de la gauche ? Le Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué le bilan du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Mamirolle, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,46% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 25% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Mamirolle Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel en 2022 Le nombre de votes en faveur de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette élection 2024 à l'échelle locale. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a l'espoir de gagner. Avec 20,25% à Mamirolle, le Rassemblement national était en revanche distancé par les 31,34% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives à l'époque. Mamirolle optera d'ailleurs encore pour Eric Alauzet au second tour, finalement en tête localement avec 59,85%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,15%.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Mamirolle ce dimanche ? Grâce à 37,2% des votes, Eric Fusis (Rassemblement National) a pris la pôle position à Mamirolle, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives. Benoît Vuillemin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Dominique Voynet (Union de la gauche) suivaient en captant, dans l'ordre, 29,54% et 24,46% des électeurs à l'échelle de la métropole. La tête de la course était notamment différente concernant le vote de la 2ème circonscription du Doubs dans son ensemble, puisque c'est Dominique Voynet qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 34,16% devant Eric Fusis avec 30,12% et Benoît Vuillemin avec 26,79%. De quoi imposer peut-être ce dimanche 7 juillet aux électeurs de Mamirolle un second tour sans doute différent du premier dans la commune.

19:21 - Etude comparative de la participation à Mamirolle lors des derniers scrutins Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Comme précisé dans la précédente publication, la participation lors du 1er tour des législatives à Mamirolle a été de 75,27%, plus forte de 13 points que celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 200 inscrits sur les listes électorales à Mamirolle, 62,42% s'étaient en effet rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 49,67% pour les européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation à Mamirolle va-t-elle descendre au 2e tour des législatives ? La participation constitue indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux d'abstention à Mamirolle au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 24,73%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,72% au premier tour. Au deuxième tour, 50,21% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Mamirolle ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 15,76% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 17,36% au second tour. Les campagnes pour faire "barrage" au Rassemblement national seraient de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Mamirolle (25620).

17:29 - Analyse démographique des législatives à Mamirolle La composition démographique et socio-économique de Mamirolle détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 37% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,86%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (73,56%) met en avant l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,82%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 582 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,80%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,13%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 12,6% à Mamirolle, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.