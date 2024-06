Résultat des législatives à Rochemaure : l'élection 2024 en direct

12:08 - C'est parti pour les élections législatives à Rochemaure

Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 54,09% au niveau de Rochemaure (Ardèche), contre un taux de participation de 53,27% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,56% au premier tour. Au second tour, 47,73% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau national, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.