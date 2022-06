Résultat de la législative à Rochemaure : en direct

12/06/22 11:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rochemaure sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:09 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Rochemaure C'est donc parti pour ces législatives ! À Rochemaure, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 10 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 1771 inscrits de Rochemaure ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Rochemaure comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Severine Gineys Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie Élisabeth Flach Reconquête ! Erick Le Loher Droite souverainiste Hervé Saulignac Divers gauche Boris Tzaprenko Ecologistes Muriel Vander Donckt Divers extrême gauche Michel Valla Divers droite Céline Porquet Rassemblement National Pascal Chambonnet Divers extrême gauche Clara Madeira Régionaliste

Législatives 2022 à Rochemaure : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 29% des voix au premier tour à Rochemaure. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 21% des voix. Le choix des votants de Rochemaure était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (56% des voix), laissant par conséquent 44% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Rochemaure (07400) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022.