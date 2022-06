Résultat de la législative à Rœschwoog : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Rœschwoog sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Rœschwoog. En direct 18:37 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes dans la ville ? Un total de 14,85% des votes pouvait être espéré pour la coalition de gauche avant ces législatives à Rœschwoog. Un chiffre correspondant au total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 6,91% des suffrages dans la cité il y a une semaine. De qui avait privé la Nupes des trois premières places. 15:30 - À Rœschwoog, la candidature Divers droite en première position A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. La candidature Divers droite a recueilli 27,88% des voix dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour de l'élection législative. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 24,04% des voix. Quant à elle, la candidature Rassemblement National capte 21,87% des suffrages. 13:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Rœschwoog ? Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 2325 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes législatives, 59,59% des personnes aptes à participer à une élection à Rœschwoog avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 53,12% pour le deuxième round. Plus de la moitié des Français n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au second round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Le résultat final des législatives à Rœschwoog sera dévoilé ce soir ! Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Rœschwoog seront dévoilés dans la foulée de la fermeture du seul bureau de vote ce dimanche, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et dénouement devrait advenir dans les heures suivantes pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Rœschwoog - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Rœschwoog aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Stéphanie Kochert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ludwig Knoepffler Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Rœschwoog - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Rœschwoog

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rœschwoog Ludwig Knoepffler (Ballotage) Rassemblement National 26,28% 21,87% Stéphanie Kochert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,59% 24,04% Anne Sander Divers droite 21,99% 27,88% Samy Ahmed-Yahia Nouvelle union populaire écologique et sociale 9,86% 6,91% Bruno Jacky Régionaliste 8,82% 9,72% Claire Grosheitsch Ecologistes 3,32% 3,20% Sébastien Kriloff Reconquête ! 3,00% 5,24% Colette Pissard Droite souverainiste 1,58% 1,02% Catherine Gsell Divers extrême gauche 0,57% 0,13% Participation au scrutin Circonscription Rœschwoog Taux de participation 43,20% 47,71% Taux d'abstention 56,80% 52,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 0,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,88% Nombre de votants 40 829 793

Le résultat de l'élection législative à Rœschwoog est tombé. La candidate Divers droite arrache la première position chez les citoyens inscrits dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin et habitant à Rœschwoog. Le taux de participation atteint 48% des habitants autorisés à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de cette circonscription législative (soit 793 votants). Anne Sander a rassemblé 28% des voix. Elle arrive devant Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Ludwig Knoepffler (Rassemblement National) qui ramassent respectivement 24% et 22% des voix. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 100 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin.

Législatives 2022 à Rœschwoog : les enjeux