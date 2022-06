Résultat des législatives à Rœschwoog - Election 2022 (67480) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Rœschwoog. La représentante Divers droite décroche la première position chez les 1662 électeurs votant dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin résidant à Rœschwoog. Le taux de participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 48% (869 non-votants). A l'échelle de la localité, Anne Sander a enregistré 28% des voix. Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Ludwig Knoepffler (Rassemblement National) obtiennent respectivement 24% et 22% des voix. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de la 8ème circonscription du Bas-Rhin dépendra des choix des électeurs des 100 autres communes qui la composent.

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Rœschwoog ( Bas-Rhin ) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 35% des voix au premier tour à Rœschwoog. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 31% et 8% des suffrages. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en empochant 52% des suffrages face à Marine Le Pen (48%).