Résultat de la législative à Roissy-en-France : 2e tour en direct

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait potentiellement atteindre 28,71% à Roissy-en-France avant ces élections légilsatives. C'est en effet le total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a enregistré 21,65% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée dans l'unique bureau de vote de Roissy-en-France. De quoi offrir tout de même la troisième position à la Nupes.

15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Roissy-en-France ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle du pays ont souvent tendance à cacher des réalités locales délicates, comme par exemple à Roissy-en-France. La candidature Rassemblement National a amassé 28,76% des voix à l'occasion du premier round de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec 25,29% et 21,65% des votes.