19:32 - Que vont choisir les supporters de gauche à Roissy-en-France ? Les votants de Roissy-en-France avaient accordé 23,97% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re manche de la dernière présidentielle. N'oublions pas non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,91% et 0,82% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total estimé à 26,7% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Roissy-en-France ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Roissy-en-France, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,99% des suffrages. A la suite, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 23,97%, puis Emmanuel Macron à 22,88% et Éric Zemmour à 8,2%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche un peu moins de 28% des électeurs en France, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les indications nationales des dernières semaines changeront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives à Roissy-en-France ce dimanche. Or la majorité a chuté à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Roissy-en-France À Roissy-en-France, le niveau d'abstention sera indéniablement un facteur fort de ces élections législatives. La flambée des prix qui grève les finances des ménages cumulée avec les inquiétudes liées à la situation géopolitique actuelle sont susceptibles de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Roissy-en-France (95700). Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 68,79% des votants de la ville, contre un taux de participation de 72,54% au premier tour, c'est-à-dire 1 115 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Roissy-en-France ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment votent généralement les habitants de cette localité ? Cinq ans auparavant, pendant les législatives, sur les 1 729 personnes en âge de voter à Roissy-en-France, 70,33% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec une abstention de 61,13% pour le tour deux.