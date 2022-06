Résultat de la législative à Romainville : en direct

En direct

17:12 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Romainville ? À Romainville, Jean-Luc Mélenchon obtenait la tête du vote de la dernière élection avec 48,37% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 19,45%. On trouvait plus loin, avec 10,48%, Marine Le Pen et enfin, à 6,4%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront sans doute la situation et donc le résultat des législatives à Romainville, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Romainville demeure la participation Le taux d'abstention constituera immanquablement un facteur clé des législatives à Romainville. La situation géopolitique actuelle serait par exemple susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Romainville (93230). En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 16 451 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 62,48% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 69,98% au premier tour, soit 11 512 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Romainville, les chiffres de l'abstention aux législatives seront un élément décisif Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 38,77% au premier tour dans la commune à Romainville. Le taux de participation était de 34,16% au tour deux.