Résultat de la législative à Romillé : 2e tour en direct

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Romillé, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant cette 2ème étape des législatives 2022. Son postulant a donc son importance ce 19 juin. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 22,32%, 7,23%, 2,66% et 2,08% le 10 avril. Ce sont donc 34,29% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Romillé.

15:30 - Vers un succès pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Romillé ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Avec 35,39% des bulletins de vote, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Romillé dimanche 12 juin 2022 pour le premier round de l'élection législative. Elle est suivie par les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui captent respectivement 33,77% et 12,71% des suffrages.