19:34 - Sur qui vont converger les voix de gauche à Romillé ?

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Romillé, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le député de Marseille avait atteint 22,32% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,23% et 2,66% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement atteindre 32,21% à Romillé pour ces légilsatives.