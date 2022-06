Résultat de la législative à Ronchin : en direct

17:09 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Ronchin ?

Lors du dernier scrutin, à Ronchin, Jean-Luc Mélenchon remportait la première position au premier tour de l'élection avec 31,48% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,13%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 19,8% et Yannick Jadot, quatrième à 4,74%. Les indications nationales des derniers jours viendront probablement chambouler ce décor et donc le résultat des législatives à Ronchin au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%.