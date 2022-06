Résultat de la législative à Roquefort-les-Pins : en direct

17:13 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Roquefort-les-Pins ?

À Roquefort-les-Pins, Emmanuel Macron se propulsait à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 35,54% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 18,65%. On trouvait plus loin, avec 13,16%, Éric Zemmour et enfin, à 11,6%, Jean-Luc Mélenchon. Pour ce qui est de la France, c'est un score de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et le leader de LFI à 21,95%. Les indications nationales des derniers jours boulverseront sans doute la donne et donc le résultat des législatives à Roquefort-les-Pins ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le RN est passé au-dessus des 19%.