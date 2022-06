Résultat de la législative à Roquettes : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Roquettes sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Roquettes. En direct 18:11 - Le bloc LFI-PS-EELV pas si loin à Roquettes Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Roquettes, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette seconde étape des élections législatives. Son candidat a donc aujourd'hui. Ce score est néanmoins à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 21,54%, 5,02%, 2,45% et 2,67% en avril. Ce sont donc 31,68% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Roquettes. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Roquettes ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 30,27% des voix au soir du premier tour de la législative dimanche 12 juin. Elle est ressortie devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui recueillent 28,34% et 20,91% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Roquettes, la participation va-t-elle encore descendre au 2ème tour des législatives ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 42,64% au deuxième round contre 55,4% en 2012. L'étude des précédents scrutins permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. En 2017, au moment des législatives, 48,91% des inscrits sur les listes électorales de Roquettes avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre une abstention de 42,86% pour le round numéro deux. 10:30 - Le verdict des législatives à Roquettes sera connu ce dimanche soir ! Seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours s'opposent dans l'unique circonscription de Roquettes ce dimanche 19 juin, pour le 2e tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures réduit. Les 3354 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et choisir leur député pour ce deuxième round.

Résultats des législatives 2022 à Roquettes - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Roquettes aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Christine Arrighi Nouvelle union populaire écologique et sociale Sandrine Mörch Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Roquettes - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Roquettes

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Roquettes Christine Arrighi (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 39,77% 28,34% Sandrine Mörch (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,25% 30,27% Thomas Barkats Rassemblement National 14,22% 20,91% Paul Rümler Divers gauche 4,91% 4,44% Cecile Dufraisse Les Républicains 4,81% 4,17% Jérôme Audisio Reconquête ! 4,60% 5,03% Robert Baud Ecologistes 3,26% 3,74% Juliette Doroy Ecologistes 1,13% 1,02% Henri Martin Divers extrême gauche 1,10% 0,91% Younès Benslimane Divers 0,81% 1,07% Damien Colomina Divers gauche 0,15% 0,11% Chantal Sirugue Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Roquettes Taux de participation 51,34% 56,79% Taux d'abstention 48,66% 43,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22% 1,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,73% Nombre de votants 41 399 1 920

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Roquettes. À Roquettes, les 3381 habitants votant dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au sein de la ville, Sandrine Mörch a engrangé 30% des voix. Christine Arrighi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Thomas Barkats (Rassemblement National) la suivent avec 28% et 21% des voix. L'abstention s'établit à 43% des citoyens autorisés à voter dans la commune pour la 9ème circonscription de la Haute-Garonne, ce qui représente 1 461 non-votants. Ces chiffres ne représentent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 9ème circonscription de la Haute-Garonne, 11 autres communes participant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Législatives 2022 à Roquettes : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 27% des voix au premier tour à Roquettes, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22% et 22% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Roquettes avec 60% des votes, cédant ainsi à Marine Le Pen 40% des voix. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Roquettes (Haute-Garonne) seront amenés à contribuer aux législatives comme tous les Français.