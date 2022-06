Résultat de la législative à Rosporden : en direct

L'un des facteurs essentiels des élections législatives sera indéniablement le taux de participation à Rosporden. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 5 981 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 24,69% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,01% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Rosporden, le score de la participation aux élections législatives sera un élément clé

Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, parmi les 5 764 personnes en âge de voter à Rosporden, 52,86% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 44,97% au second round.