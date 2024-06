Résultat des législatives à Rosselange : l'élection 2024 en direct

12:05 - Retour sur la participation lors des législatives précédentes à Rosselange

Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des dernières élections. Début juin, durant les européennes, 63,11% des personnes habilitées à voter à Rosselange avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 63,34% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 69,24% au premier tour et seulement 69,63% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.