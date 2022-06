Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France comme à Rosselange, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait cumulé 21,94% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,96% et 1,78% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 25,68% à Rosselange pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Rosselange ?

L'alliance LREM-Ensemble est tombé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Rosselange ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Lors du dernier scrutin, à Rosselange, Marine Le Pen avait terminé en première position de l'élection avec 41,03% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,94%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron à 17,57% et Éric Zemmour, quatrième à 5,98%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron en pôle position à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.