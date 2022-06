Résultat de la législative à Roura : 2e tour en direct

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait espérer glaner 42,63% à Roura avant le premier tour des élections législatives. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (selon la classification du ministère) dans la circonscription, ce chiffre a immanquablement alimenté la nuance de gauche lors du premier tour des législatives il y a sept jours et devrait encore impacter le second tour aujourd'hui.

15:30 - Les candidats Régionaliste en première position à Roura

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques électorales de chaque territoire, comme par exemple à Roura. Les candidats Régionaliste ont enregistré 40,39% des voix dimanche 12 juin à l'occasion du 1er tour des législatives. Les candidats Divers droite et Divers gauche les suivent grâce à 25,7% et 24,41% des votes.