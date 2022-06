19:30 - Du côté de la Nupes, les 38,28% de Jean-Luc Mélenchon à Roura convoités

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Roura. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 1,41% et 1,66% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 41,35% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Roura.