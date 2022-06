Résultat des législatives à Saint-Amant-Tallende - Election 2022 (63450) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Saint-Amant-Tallende

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Amant-Tallende est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Puy-de-Dôme

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Amant-Tallende Nicolas Bonnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,08% 24,42% Laurence Vichnievsky (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,33% 25,38% Marie-Anne Marchis Les Républicains 14,32% 9,74% Françoise Batisson Rassemblement National 12,06% 13,31% Florence Lhermet Parti radical de gauche 4,28% 18,66% Mathilde Henry Reconquête ! 3,31% 2,88% Richard Bony Divers gauche 2,48% 1,23% Cédic Othily Ecologistes 1,71% 1,37% Élisabeth Watremez Divers droite 1,38% 0,82% Sophie Lavier Droite souverainiste 1,11% 1,10% Marie Savre Divers extrême gauche 0,92% 1,10% Participation au scrutin Circonscription Saint-Amant-Tallende Taux de participation 54,41% 56,35% Taux d'abstention 45,59% 43,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 2,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,93% Nombre de votants 48 905 754

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative à Saint-Amant-Tallende. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de voix de la part des 1338 électeurs de Saint-Amant-Tallende votant dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme. Laurence Vichnievsky a accumulé 25% des votes. En seconde position, Nicolas Bonnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 24% des voix. De son côté, Florence Lhermet (Parti radical de gauche) glane 19% des voix. Ces données ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme, 90 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Le niveau de l'abstention représente 44% des citoyens inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme, ce qui représente 584 non-votants.

Législatives 2022 à Saint-Amant-Tallende : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Saint-Amant-Tallende (63) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 34,5% des suffrages au premier tour à Saint-Amant-Tallende. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,4% et 16,6% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Saint-Amant-Tallende avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 67,7% des votes, cédant donc 32,3% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour acquérir une majorité de l'Assemblée ?