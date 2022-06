La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel théorique de 30,5% à Saint-Amour avant le premier tour des législatives. C'est en effet l'addition des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon a enregistré 28,82% des voix au 1er tour de la législative il y a sept jours dans l'unique bureau de vote de Saint-Amour. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième place.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Amour ?

Au soir du 1er tour de la législative, le 12 juin dernier, les électeurs de Saint-Amour ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 32,55% des voix. Elle est arrivée devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui reçoivent 28,82% et 26,21% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés.