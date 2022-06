En direct

19:00 - Quel résultat aux législatives de Saint-Astier pour la coalition LFI-PS-EELV ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 20,16% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Saint-Astier le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,4% et 1,96% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 25,52% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Les études sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Astier ? L'élection présidentielle d'avril, à Saint-Astier, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,23% des suffrages. A la suite, on trouvait Emmanuel Macron à 22,06%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,16% et Éric Zemmour à 5,64%. Les mouvements nationaux des dernières semaines infléchiront sans doute la situation et donc le résultat des législatives à Saint-Astier dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Saint-Astier L'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Saint-Astier. La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement inciter les électeurs de Saint-Astier à rester chez eux. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,3% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 78,53% au premier tour, soit 3 289 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - La participation aux élections législatives à Saint-Astier va-t-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? L'analyse des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Il y a 5 ans, durant les législatives, parmi les 4 284 inscrits sur les listes électorales à Saint-Astier, 50,63% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 46,31% au deuxième round. Les législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.