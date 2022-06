En direct

19:38 - Quel résultat à Saint-Baldoph pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Dans les 3 bureaux de vote de Saint-Baldoph, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait atteint 18,64% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,67% et 2,1% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 28,41% pour la Nupes.

16:30 - À Saint-Baldoph, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Saint-Baldoph dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel à Saint-Baldoph avec 26,84% des votes exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 21,69%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 18,64% et Éric Zemmour à 8,67%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Baldoph ? Le taux d'abstention constituera l'un des critères principaux de ces législatives 2022 à Saint-Baldoph. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Baldoph. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 22,28% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,53% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Baldoph ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des consultations politiques antérieures ? En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 55,13% au premier tour des électeurs de Saint-Baldoph, contre un taux d'abstention de 50,17% au second round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.