Résultat de la législative à Saint-Céré : en direct

12/06/22 11:26

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Céré sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:26 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Saint-Céré L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Saint-Céré et il reste encore du temps pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Céré

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Céré comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Lot

Tête de liste Liste Roland Astoul Divers droite Louis Bontemps Les Républicains Bruno Lucas Divers gauche Armelle Le Gloannec Rassemblement National Huguette Tiegna Ensemble ! (Majorité présidentielle) Frédéric Barbier Damiette Divers Thierry Grossemy Nouvelle union populaire écologique et sociale Christophe Proença Divers gauche Alain Millard Divers extrême gauche Alexis Forestié Divers gauche Stanislas Salauze Reconquête ! Marie-Michèle Viau Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Saint-Céré : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 3 641 citoyens de Saint-Céré (Lot) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 28,1% des votes au premier tour à Saint-Céré, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui joua le rôle de 3e homme de la présidentielle de 2022 et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 23,9% et 16,9% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Céré gratifié de 65,7% des suffrages, abandonnant donc à Marine Le Pen 34,3% des suffrages.