Résultat de la législative à Saint-Chamas : en direct

17:14 - À Saint-Chamas, des sondages tout aussi convaincants ?

Marine Le Pen avait gagné la tête du vote lors du dernier rendez-vous présidentiel à Saint-Chamas avec 32,62% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 21,16%, surclassant Emmanuel Macron à 19,78% et Éric Zemmour à 9,67%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives à Saint-Chamas ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.