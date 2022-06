Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Saint-Claude-de-Diray, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. L'Insoumis avait enregistré 15,32% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les transferts des votes écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,68% et 1,98% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 22,98% à Saint-Claude-de-Diray pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Claude-de-Diray ?

Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Ces indications des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Saint-Claude-de-Diray. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or à Saint-Claude-de-Diray, Marine Le Pen figurait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 29,28% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 27,3%. On trouvait plus loin, avec 15,32%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,85%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à près de 22%.