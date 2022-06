En direct

19:42 - Du côté de la Nupes, les 15,98% de Mélenchon à Saint-Clément-de-la-Place donnent de l'espoir Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Clément-de-la-Place, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 15,98% des suffrages en avril dernier dans la localité. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,75% et 2,45% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 10,2% à gauche, vote Mélenchon exclu.

16:30 - À Saint-Clément-de-la-Place, des sondages aussi justes qu'en France ? Au dernier scrutin présidentiel, à Saint-Clément-de-la-Place, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place avec 36,39% des voix, devant Marine Le Pen à 20,17%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 15,98% et Yannick Jadot à 7,75%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute infléchir ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la ville, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Il faut se rappeler que la majorité a baissé tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Saint-Clément-de-la-Place À Saint-Clément-de-la-Place, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'étendue de l'abstention. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 17,76% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 18,24% au premier tour. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie est de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Saint-Clément-de-la-Place.

11:30 - À Saint-Clément-de-la-Place quel était le taux de la participation à Saint-Clément-de-la-Place en 2017 ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. Durant les élections législatives de 2017, sur les 1 528 inscrits sur les listes électorales à Saint-Clément-de-la-Place, 54,71% s'étaient rendus aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 43,91% au deuxième round.