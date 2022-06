Résultat de la législative à Saint-Cyr-l'École : en direct

17:10 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Cyr-l'École ?

Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement un écho à Saint-Cyr-l'École. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or au premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Cyr-l'École, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position avec 30,37% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,14%, puis Marine Le Pen avec 12,43% et Éric Zemmour à 9,99%. En revanche en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.