Résultat des législatives 2024 à Fontenay-le-Fleury : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Fontenay-le-Fleury aux élections législatives

La composition démographique et socio-économique de Fontenay-le-Fleury définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des législatives. Dans la ville, 19,4% des résidents sont des enfants, et 20,94% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,51%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,83% et d'une population immigrée de 16,36% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,01%), témoigne d'une population instruite à Fontenay-le-Fleury, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.