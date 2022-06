Résultat de la législative à Saint-Denis-en-Val : en direct

Les indications nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Saint-Denis-en-Val. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Saint-Denis-en-Val, Emmanuel Macron se propulsait à la première position avec 36,57% des voix, devant Marine Le Pen à 19,31%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,8% et Éric Zemmour à 7,04%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Saint-Denis-en-Val

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Denis-en-Val, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, 21,6% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 23,0% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait en mesure de favoriser l'abstention à Saint-Denis-en-Val (45560).