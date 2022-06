Résultat des législatives à Saint-Didier - Election 2022 (84210) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Didier

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Didier est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Vaucluse

Le résultat du premier round de l' élection législative à Saint-Didier est tombé. La candidature Rassemblement National décroche la première position chez les 1786 électeurs de la 3ème circonscription du Vaucluse et habitant à Saint-Didier. Les électeurs des 14 autres communes appartenant à la 3ème circonscription du Vaucluse voteront-ils comme ceux de Saint-Didier ? Hervé de Lépinau a effectivement réuni 32% des voix au sein de la localité. Adrien Morenas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Muriel Duenas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 29% et 18% des votes. La participation représente 61% des citoyens enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale (soit 1 081 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Didier Hervé de Lépinau Rassemblement National 37,03% 32,27% Adrien Morenas Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,02% 29,27% Muriel Duenas Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,16% 17,64% Christophe Tonnaire Les Républicains 6,67% 8,16% Christian Montagard Reconquête ! 6,52% 4,60% Bernard Maunier Ecologistes 2,27% 2,72% Sarah Rougeau Ecologistes 1,43% 0,94% Patricia Rogier Ecologistes 1,15% 0,66% Laurent Charbonnel Droite souverainiste 1,14% 1,50% Rolland Gontard Divers 0,96% 1,59% Bertrand Helleu Divers extrême gauche 0,75% 0,38% Solène Vivier Régionaliste 0,48% 0,19% Chantal Bonello Divers extrême gauche 0,42% 0,09% Participation au scrutin Circonscription Saint-Didier Taux de participation 46,90% 60,53% Taux d'abstention 53,10% 39,47% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,19% Nombre de votants 36 992 1 081

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Didier sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:41 - Quel candidat vont élire les supporters de gauche à Saint-Didier ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Saint-Didier comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 13,18% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,85% et 1,04% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 19,07% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Didier ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines se répercuteront probablement à Saint-Didier dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Au premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Didier, Marine Le Pen remportait la première position avec 29,13% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,35%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 13,18% et Éric Zemmour à 8,88%. Mais en France, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - À Saint-Didier, quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Saint-Didier, l'un des facteurs principaux de ces élections législatives sera indiscutablement le niveau de participation. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 17,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 16,84% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Saint-Didier quels étaient les chiffres de la participation à Saint-Didier en 2017 ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des élections précédentes permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Lors des dernières législatives, le taux de participation s'était hissé à 61,33% au premier tour au niveau de Saint-Didier. Le taux de participation était de 52,01% au deuxième round. 09:30 - Les infos clés des législatives à Saint-Didier Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Saint-Didier et il y a encore de la marge pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Saint-Didier : les enjeux

Les habitants de Saint-Didier (Vaucluse) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 29,1% des votes au premier tour à Saint-Didier. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,4% et 13,2% des voix. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 50,0% des suffrages face à Marine Le Pen (50,0%). En tête du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ?