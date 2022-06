En direct

19:57 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Saint-Domineuc ? Un des enjeux de ces législatives 2022, en France comme à Saint-Domineuc, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait enregistré 20,48% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,62% et 2,6% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 28,7% à Saint-Domineuc pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Domineuc ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Domineuc, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 31,99% des suffrages. Derrière, se hissait Marine Le Pen à 24,73%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,48% et Yannick Jadot à 5,62%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines chambouleront probablement cette donne lors des législatives à Saint-Domineuc au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Saint-Domineuc À Saint-Domineuc, l'une des clés de ce scrutin législatif sera sans aucun doute l'ampleur de la participation. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 16,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 17,27% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient potentiellement avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Saint-Domineuc (35190).

11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter aux élections législatives à Saint-Domineuc ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 57,72% au premier tour des votants de Saint-Domineuc, contre une participation de 46,75% pour le deuxième round. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.