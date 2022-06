Résultat de la législative à Saint-Émilion : 2e tour en direct

19/06/22 18:54

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Émilion sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Émilion. En direct 18:54 - La Nupes était arrivée en 3e position à Saint-Émilion il y a 7 jours Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Émilion, les voix qui s'étaient portées sur le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection législative seront sans doute décisives ce dimanche pour le second épisode du scrutin. Le candidat Nupes avait atteint 14,91% des suffrages dimanche dernier. Mais ce score est cependant à analyser au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,25%, 3,24%, 1,53% et 2,07% il y a deux mois. Ce sont donc 19,09% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Émilion. 15:30 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Saint-Émilion ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra néanmoins tenir compte des particularismes locaux, comme à Saint-Émilion. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 47,16% des voix le 12 juin dernier pour le 1er round de la législative. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent dans l'ordre 21,16% et 14,91% des voix. 13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Saint-Émilion ? L'analyse des précédentes élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, au moment des législatives, sur les 1513 inscrits sur les listes électorales à Saint-Émilion, 53,8% avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 46,66% pour le round deux. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second tour et 55,4% en 2012. 10:30 - Quelques infos clés pour les élections à Saint-Émilion Si jamais vous peinez à faire votre choix entre les impétrants finalistes de ce deuxième volet dans la seule circonscription de Saint-Émilion, pas de panique. Les 2 bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Émilion - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Émilion aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Sandrine Chadourne Rassemblement National Florent Boudié Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Émilion - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Émilion

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Émilion Florent Boudié (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,70% 47,16% Sandrine Chadourne (Ballotage) Rassemblement National 28,03% 21,16% Pascal Bourgois Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,40% 14,91% Gonzague Malherbe Reconquête ! 6,22% 7,81% Veronique, Raymonde Planton Parti radical de gauche 4,90% 3,69% Amélie Guilbert Ecologistes 1,46% 1,70% Catherine Fleury Droite souverainiste 1,43% 2,27% Hélène Halbin Divers extrême gauche 1,22% 1,14% Angélique Dejong-Pauss Divers 0,63% 0,14% Muriel Bernard Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Émilion Taux de participation 51,17% 51,90% Taux d'abstention 48,83% 48,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 2,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81% 0,55% Nombre de votants 42 610 725

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier round de l' élection législative à Saint-Émilion. Le niveau de la participation représente 52% des citoyens enregistrés sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale. A l'échelle de la commune, Florent Boudié a engrangé 47% des suffrages. Il ressort devant Sandrine Chadourne (Rassemblement National) et Pascal Bourgois (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 21% et 15% des votes. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Saint-Émilion. Les citoyens de 103 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 10ème circonscription de la Gironde.

Législatives 2022 à Saint-Émilion : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Émilion prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 34% des votes au premier tour à Saint-Émilion. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 12% des suffrages. Le choix des votants de Saint-Émilion était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (61% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 39% des voix. Les administrés de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?