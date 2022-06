Résultat de la législative à Saint-Émilion : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Émilion sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Émilion ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Émilion ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 394 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,65% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 19,15% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple susceptible de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Saint-Émilion. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Saint-Émilion ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, sur les 1 513 inscrits sur les listes électorales à Saint-Émilion, 53,8% avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 46,66% pour le deuxième tour. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections à Saint-Émilion C'est donc parti pour ces législatives 2022 ! À Saint-Émilion, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 10 candidats qui se présentent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 1394 électeurs de Saint-Émilion ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Émilion

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Émilion comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Sandrine Chadourne Rassemblement National Florent Boudié Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pascal Bourgois Nouvelle union populaire écologique et sociale Catherine Fleury Droite souverainiste Veronique, Raymonde Planton Parti radical de gauche Muriel Bernard Divers gauche Gonzague Malherbe Reconquête ! Amélie Guilbert Ecologistes Hélène Halbin Divers extrême gauche Angélique Dejong-Pauss Divers

Législatives 2022 à Saint-Émilion : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Émilion prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 34% des votes au premier tour à Saint-Émilion. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 12% des suffrages. Le choix des votants de Saint-Émilion était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (61% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 39% des voix. Les administrés de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?