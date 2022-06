Résultat de la législative à Saint-Estève : en direct

12/06/22 17:15

Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins précédents. Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, 50,63% des personnes aptes à voter à Saint-Estève s'étaient rendues aux urnes au premier tour. Le taux de participation était de 45,47% au second round. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.

L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces législatives à Saint-Estève. L'inflation qui plombe le budget des Français est par exemple susceptible de priver les urnes de leurs citoyens à Saint-Estève. Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, 23,34% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 21,56% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

L'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote ce vendredi soir. Dans cette séquence, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces dynamiques des derniers jours s'appliqueront sans doute à Saint-Estève au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Avec 34,77% des votes exprimés, au 1er round à Saint-Estève cette fois, Marine Le Pen avait glané la première position à l'issue de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 21,87%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,51% et Éric Zemmour à 9,94%.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les électeurs résidant à Saint-Estève placeront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 34,8% des voix au premier tour à Saint-Estève, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président de la République et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 21,9% et 15,5% des suffrages. Le choix des votants de Saint-Estève était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (58,0% des suffrages), laissant donc 42,0% des suffrages à Emmanuel Macron.