Résultat des législatives à Peyrestortes : l'élection 2024 en direct

Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indice précieux au moment de l'élection du jour. Lors des élections du Parlement en 2022, le RN tirait son épingle du jeu à Peyrestortes. C'est en effet Anaïs Sabatini qui se classait en pôle position au premier tour avec 37,02% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription des Pyrénées-Orientales. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 61,89%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,11%.

11:02 - Élections législatives à Peyrestortes : un éclairage démographique

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Peyrestortes mettent en lumière des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 12,62% et une densité de population de 168 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (20,12%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 589 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,25%) met en lumière des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,88%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Peyrestortes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,39% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.