Résultat de la législative à Saint-Étienne-du-Grès : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous tenterons de donner les clés de ce deuxième épisode des législatives à Saint-Étienne-du-Grès, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Se trouvent en lice les candidats qualifiés il y a 7 jours et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Grâce à 33,23% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Étienne-du-Grès pour le premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin. En seconde place, la candidature Rassemblement National recueille 30,84% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 18,48% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés.

Le point de départ pour la coalition de gauche s'élevait à 21,36% avant ces législatives à Saint-Étienne-du-Grès. C'est en effet le cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a cumulé 18,48% des suffrages au 1er tour de la législative la semaine passée à Saint-Étienne-du-Grès. La Nupes avait ainsi terminé .

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Saint-Étienne-du-Grès est tombé. A l'occasion du 1er round des législatives, les 1887 citoyens de Saint-Étienne-du-Grès enregistrés dans la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention représente 48% des habitants inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription législative. Reste à savoir si les citoyens des 10 autres communes rattachées à la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône feront les mêmes choix que ceux de Saint-Étienne-du-Grès. Mariana Caillaud a réuni 33% des voix. Emmanuel Tache de la Pagerie (Rassemblement National) et Christophe Caillault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 31% et 18% des votes.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens demeurant à Saint-Étienne-du-Grès (13103) seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français. Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 32% des voix au premier tour à Saint-Étienne-du-Grès, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 14% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Étienne-du-Grès avec 54% des voix, cédant donc 46% des suffrages à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois.