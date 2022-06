Résultat de la législative à Saint-Étienne-du-Grès : en direct

En direct

19:24 - Quel score pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Saint-Étienne-du-Grès ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 13,79% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Saint-Étienne-du-Grès il y a deux mois. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,88% et 1,41% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 19,08% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Étienne-du-Grès ? Les indications nationales des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Étienne-du-Grès dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. Or le président avait obtenu 23,9% des voix à Saint-Étienne-du-Grès, lors de la dernière présidentielle contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait enregistré 31,79% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,79% (contre 21,95%).

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Étienne-du-Grès ? À Saint-Étienne-du-Grès, l'une des clés du scrutin législatif sera indiscutablement l'abstention. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Étienne-du-Grès (13103). En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 877 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,26% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 81,89% au premier tour, ce qui représentait 1 537 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Le score de la participation aux élections législatives 2022, un élément important à Saint-Étienne-du-Grès ? Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Lors des élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait atteint 48,46% au premier tour dans la commune à Saint-Étienne-du-Grès. Le taux d'abstention était de 43,54% pour le round numéro deux.