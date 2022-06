Résultat de la législative à Saint-Fons : en direct

12/06/22 17:10

Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 73,71% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Fons avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre une abstention de 69,53% au tour deux.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Fons ? Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 52,41% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une participation de 61,22% au premier tour, c'est-à-dire 5 248 personnes. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses retombées sur les prix de l'essence et du gaz pourraient potentiellement détourner les habitants de Saint-Fons des bureaux de vote.

Lors de la dernière présidentielle, à Saint-Fons, Jean-Luc Mélenchon remportait la première position avec 53,65% des voix, devant Emmanuel Macron à 16,56%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, troisième à 14,42% et Éric Zemmour à 5,07%. Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement infléchir ce décor à Saint-Fons ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.

Pendant la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 53,7% des suffrages au premier tour à Saint-Fons. Le député actuel des Bouches-du-Rhône avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 16,6% et 14,4% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été disqualifié, Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en décrochant 69,6% des votes face à Marine Le Pen (30,4%). Les administrés de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ? Quelle sera l'issue des législatives à Saint-Fons ( Rhône ) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022.