Résultat de la législative à Saint-Geniès-Bellevue : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Geniès-Bellevue dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:36

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Geniès-Bellevue sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Geniès-Bellevue. En direct 18:36 - Le bloc des Insoumis deuxième à Saint-Geniès-Bellevue La coalition LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 30,23% à Saint-Geniès-Bellevue avant ces élections légilsatives. L'équivalent du cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Geniès-Bellevue, les voix qui se sont finalement accumulées sur la coalition lors de l'élection législative étaient pourtant de 24,48% dimanche dernier. De quoi offrir tout de même la deuxième position à la Nupes. 15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Saint-Geniès-Bellevue ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut cependant tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Saint-Geniès-Bellevue. Grâce à 35,34% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Geniès-Bellevue dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er round des élections législatives. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent grâce à 24,48% et 14,71% des voix. 13:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter à l'occasion du second tour des législatives à Saint-Geniès-Bellevue ? Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au second round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, parmi les 1849 personnes en âge de voter à Saint-Geniès-Bellevue, 48,62% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 41,91% au tour deux. 10:30 - Le résultat final des législatives à Saint-Geniès-Bellevue sera dévoilé ce dimanche soir ! C'est donc reparti pour ces élections législatives 2022 à Saint-Geniès-Bellevue, avec la deuxième étape dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les qualifiés qui bataillent pour devenir député. Les 1993 inscrits de Saint-Geniès-Bellevue ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Geniès-Bellevue - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Geniès-Bellevue aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Jean-Luc Lagleize Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anne Stambach-Terrenoir Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Geniès-Bellevue - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Geniès-Bellevue

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Geniès-Bellevue Anne Stambach-Terrenoir (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 37,25% 24,48% Jean-Luc Lagleize (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,81% 35,34% Sonia Teychene Rassemblement National 13,12% 14,71% Gilles Joviado Divers gauche 6,95% 5,29% Christine Gennaro-Saint Les Républicains 5,75% 8,52% Pauline Lorans Reconquête ! 4,34% 5,74% Nicolas Karasiak Ecologistes 1,53% 1,17% Charles Campo Droite souverainiste 1,04% 1,61% Clotilde Barthélémy Divers extrême gauche 0,79% 0,36% Catherine Cathala Ecologistes 0,77% 0,81% Laurent Bales Régionaliste 0,64% 0,54% Pierre Martin Divers 0,55% 0,54% Adeline Guibert Divers gauche 0,45% 0,90% Estelle de Tournadre Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Geniès-Bellevue Taux de participation 53,44% 56,51% Taux d'abstention 46,56% 43,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 0,71% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,88% Nombre de votants 56 279 1 133

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Saint-Geniès-Bellevue. Jean-Luc Lagleize a obtenu 35% des voix. Anne Stambach-Terrenoir (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sonia Teychene (Rassemblement National) le suivent avec respectivement 24% et 15% des voix. L'abstention atteint 43% des citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne peut encore basculer si les électeurs des 22 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Saint-Geniès-Bellevue.

Législatives 2022 à Saint-Geniès-Bellevue : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs résidant à Saint-Geniès-Bellevue (31) seront incités à participer aux législatives comme l'ensemble des Français. Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34,64% des suffrages au premier tour à Saint-Geniès-Bellevue, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et la finaliste de la dernière élection avaient obtenu 19,34% et 15,86% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Geniès-Bellevue avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 68,61% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 31,39% des votes.