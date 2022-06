En direct

19:42 - Du côté de la gauche, les 14,68% de Mélenchon à Saint-Georges-des-Groseillers regardés de près Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Georges-des-Groseillers, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait cumulé 14,68% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,78% et 2,34% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 20,8% à Saint-Georges-des-Groseillers pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les études sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Georges-des-Groseillers ? La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces indicateurs des derniers jours s'appliqueront sans doute sur les législatives à Saint-Georges-des-Groseillers dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 37,08% des votes exprimés, à Saint-Georges-des-Groseillers cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 21,2%, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,68% et Valérie Pécresse à 6,22%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Saint-Georges-des-Groseillers La participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Saint-Georges-des-Groseillers. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour des législatives ? Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 79,2% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 77,73% au premier tour, soit 2 052 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Saint-Georges-des-Groseillers ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 3 272 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 59,37% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Georges-des-Groseillers avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 55,02% au second round.