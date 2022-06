Résultat de la législative à Saint-Germain-du-Corbéis : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Germain-du-Corbéis sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Germain-du-Corbéis. En direct 18:14 - La coalition de Jean-Luc Mélenchon deuxième à Saint-Germain-du-Corbéis Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Saint-Germain-du-Corbéis, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième volet des élections législatives. Son représentant a donc son importance ce dimanche. Ce score est néanmoins à comparer avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,25%, 4,31%, 2,06% et 2,53% le 10 avril. Ce qui donnait une réserve de voix de 26,15% du côté de la gauche. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Saint-Germain-du-Corbéis ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont souvent tendance à masquer des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Saint-Germain-du-Corbéis. Avec 30,91% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Germain-du-Corbéis le 12 juin dernier pour le premier round des législatives. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National reçoivent 25,75% et 21,42% des votes. 13:30 - La participation à Saint-Germain-du-Corbéis va-t-elle encore descendre au second tour des législatives ? Au fil des dernières années, les 3921 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 2997 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,33% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 26,63% au premier tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 50,67% des personnes en âge de voter à Saint-Germain-du-Corbéis avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - Le 2e tour des élections législatives a démarré à Saint-Germain-du-Corbéis Seuls les candidats qualifiés la semaine passée se présentent dans la seule circonscription de Saint-Germain-du-Corbéis ce dimanche 19 juin 2022, pour le 2e tour des élections législatives 2022. Un nombre d'impétrants réduit. Les 2997 habitants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et se prononcer pour ce second volet.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-du-Corbéis - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Germain-du-Corbéis aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste Marie-Annick Duhard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Chantal Jourdan Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Germain-du-Corbéis - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Germain-du-Corbéis

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Germain-du-Corbéis Chantal Jourdan (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,85% 25,75% Marie-Annick Duhard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,17% 30,91% Myriam Maignan Rassemblement National 20,57% 21,42% Bernard Soul Les Républicains 19,06% 12,14% Oscar Piloquet Reconquête ! 3,80% 3,56% Sylvie Laplasse Divers 2,17% 1,74% Martine Fréval Ecologistes 1,89% 2,16% Charlotte Séchet Divers extrême gauche 1,81% 1,61% Florence Tessier Droite souverainiste 1,69% 0,70% Marc Lorand-Brionne Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Germain-du-Corbéis Taux de participation 49,11% 49,33% Taux d'abstention 50,89% 50,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14% 2,37% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 0,74% Nombre de votants 33 676 1 479

Le résultat de l'élection législative à Saint-Germain-du-Corbéis a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Saint-Germain-du-Corbéis. Les électeurs de 109 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Le taux d'abstention représente 51% des citoyens habilités à voter dans la commune pour la 1ère circonscription de l'Orne, ce qui représente 1 519 non-votants. Marie-Annick Duhard a enregistré 31% des suffrages. Chantal Jourdan (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Myriam Maignan (Rassemblement National) obtiennent 26% et 21% des suffrages.

Législatives 2022 à Saint-Germain-du-Corbéis : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Saint-Germain-du-Corbéis ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 36,76% des suffrages au premier tour à Saint-Germain-du-Corbéis. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,93% et 17,25% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Germain-du-Corbéis avec 64,84% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 35,16% des voix. Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?