Résultat des législatives 2024 à Juvigny Val d'Andaine (61140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à Juvigny Val d'Andaine ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part se tournera vers le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va irrémédiablement influencer ce 2e tour. Premier indice : le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des votes à l'échelle du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,63% des voix à Juvigny Val d'Andaine. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 22,42% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,45% pour Yannick Jadot, 0,85% pour Fabien Roussel et 0,68% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Un vote RN majoritaire à Juvigny Val d'Andaine il y a une semaine La fraction d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle progression à Juvigny Val d'Andaine ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel résultat final pour Ensemble aux législatives 2024 à Juvigny Val d'Andaine ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives sera ainsi très observé. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Juvigny Val d'Andaine, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Juvigny Val d'Andaine, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,18% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 27,85% pour Bernard Soul (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 52,22%. C'est ainsi Marie-Annick Duhard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui arrivait premier au finish.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Juvigny Val d'Andaine D'après les toutes dernières projections établies jusqu'à présent, l'extrême droite pourrait rafler entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Avec 39,68% des voix, Nadine Belzidsky (Rassemblement National) a pris la tête à Juvigny Val d'Andaine, dimanche 30 juin 2024 lors du premier tour de l'élection législative. Patricia Chapelotte (Ensemble !) et Chantal Jourdan (Union de la gauche) suivaient grâce à 23,31% et 20,63% des électeurs. C'est aussi Nadine Belzidsky qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 35,18%, devant Chantal Jourdan avec 27,33% et Patricia Chapelotte avec 21,52%.

19:21 - Le défi de la participation observé dans le détail à Juvigny Val d'Andaine Au cours des dernières années, les 2 147 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Juvigny Val d'Andaine était de 31,29%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 48,42% des inscrits sur les listes électorales de Juvigny Val d'Andaine (61) avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 48,44% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Juvigny Val d'Andaine ? À Juvigny Val d'Andaine, la participation est l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le taux de votants à Juvigny Val d'Andaine pour le 1er tour des législatives 2024 était de 68,71%, dimanche dernier. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,34% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 77,88% au second tour, c'est-à-dire 1 236 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,53% au premier tour et 46,41% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Juvigny Val d'Andaine aujourd'hui ? Les campagnes pour contrer le Rassemblement national sont de nature à ramener les citoyens de Juvigny Val d'Andaine (61140) vers les urnes.

17:29 - Analyse socio-économique de Juvigny Val d'Andaine : perspectives électorales Dans la ville de Juvigny Val d'Andaine, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,02% sont des personnes âgées. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 12,86%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (10,51%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,84%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,82%, comme à Juvigny Val d'Andaine, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.