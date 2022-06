En direct

19:33 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Saint-Germain-du-Corbéis ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,25% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Saint-Germain-du-Corbéis il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,31% et 2,06% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 23,62% à Saint-Germain-du-Corbéis pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Saint-Germain-du-Corbéis, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Saint-Germain-du-Corbéis, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 36,76% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 22,93%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,25% et Éric Zemmour à 4,97%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche près de 28% des votes à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront peut-être remettre en question ces équilibres et donc le résultat des législatives à Saint-Germain-du-Corbéis. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Saint-Germain-du-Corbéis ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Germain-du-Corbéis ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,33% des votants de la ville, contre une abstention de 26,63% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes liées au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine sont notamment susceptibles de faire baisser le pourcentage de participation à Saint-Germain-du-Corbéis.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Saint-Germain-du-Corbéis en 2017 ? L'étude des résultats des scrutins précédents permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 55,04% au premier tour au sein de Saint-Germain-du-Corbéis, à comparer avec une abstention de 50,2% pour le deuxième round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.